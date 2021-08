Quase 90 milhões de trabalhadores já estão com bônus extra do FGTS na conta; saiba como receber

A Caixa Econômica Federal finalizou, nesta terça-feira (24), a distribuição dos R$ 8,1 bilhões referentes ao lucro líquido de 2020 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A rentabilidade anual do fundo atingiu 4,92% durante o período.

Por isso, todos os trabalhadores participantes com contas ativas até dezembro do ano passado têm direito a uma porcentagem do valor.

Segundo o banco, a lógica para o repasse dos valores é a seguinte: para cada R$ 100,00 na conta vinculada, foram creditados R$1,86.

Os beneficiários já podem consultar o valor que foi depositado através do aplicativo do FGTS, no site ou aplicativo da Caixa.

Para o sacar o valor é necessário autorizar a transferência para o banco cadastrado no fundo.