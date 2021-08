Criança de 2 anos não resiste e morre após tomar choque em carregador de celular

Uma criança de dois anos não resistiu e morreu após ser atingida por uma descarga elétrica.

O caso ocorreu no município de Ereré, no interior do Ceará, e chamou atenção de todo o Brasil.

Segundo a Polícia Civil (PC), a menina encostou em um carregador de celular que estava na tomada quando levou o choque.

Ela chegou a ser socorrida, mas coube as equipes médicas apenas constatar o óbito na segunda-feira (23).

A Prefeitura de Ereré, onde a criança vivia com a família, publicou uma nota de pesar lamentando a partida.

De acordo com a Administração Municipal, a menina era atendida pelo programa Criança Feliz.

“Neste momento de profunda dor, solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos as mais sinceras condolências pela inenarrável perda”.