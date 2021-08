Escola de elite em Anápolis demite professor após brincadeira sobre ‘fuzilamento’ de alunos

A reportagem do Portal 6 recebeu, na tarde desta quinta-feira (26), um vídeo polêmico, registrado na sala de aula de uma escola de Anápolis.

A gravação foi feita durante a aula de história do Colégio Villa Galileu, localizado no Anápolis City, bairro nobre da região Leste da cidade.

No vídeo, o professor da disciplina perde a paciência com os estudantes do 9º ano do ensino fundamental e chega a fazer ameaças às crianças do colégio de elite.

“O que eu faço? Trago a metralhadora e fuzilo vocês tudo? Fazer a chacina do Villa Galileu”, exclamou o docente.

Os questionamentos incomodaram de cara os alunos que, como visto no vídeo, reclamam ao fundo nos microfones: “O que é isso, professor?”

Não satisfeito, o homem chega a fazer referências a bombas e dizer que nada disso seria suficiente porque “a chatura é tanto que nem morrer morre.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 Anápolis (@portal6anapolis)



O registro foi feito ainda em maio por uma responsável, que reclamou junto à coordenação da instituição na ocasião.

Porém, as imagens só se tornaram públicas nesta quinta-feira (26), depois que diversos outros pais também procuraram a direção para fazerem reclamações quanto às atitudes do mentor.

Logo a notícia se espalhou no núcleo parental e diversos outros episódios isolados foram jogados à luz, inclusive com o compartilhamento do vídeo.

O colégio convocou uma reunião com os pais e responsáveis ainda na noite de hoje (26) e também comunicou o desligamento do respectivo professor.

O Portal 6 entrou em contato com o Villa Galileu para conseguir mais informações da escola quanto ao caso.

A instituição tomou conhecimento da situação e reconheceu a gravidade do ato, garantindo que todas as medidas de segurança são tomadas para garantir o bem-estar das crianças. Leia na íntegra, a seguir.