Juíza de Anápolis lança projeto inovador que usa WhatsApp para traduzir decisões da Justiça

A juíza Aline Vieira Tomás, da 2ª Vara de Família de Anápolis, tornou a vida de muita gente mais fácil através de um projeto.

Intitulado “Simplificar”, a iniciativa aborda um conceito muito simples e prático, porém, constantemente negligenciado no mundo do Direito.

A ideia é “traduzir” as sentenças judiciais e fazer com que o significado delas fique acessível para todos os tipos de pessoas envolvidas no processo, e não apenas os profissionais da área.

A dificuldade em entender as formalidades é tão grande que até se popularizou a expressão “juridiquês”, como se os termos operassem em uma língua completamente diferente do português.

Fazendo uso do WhatsApp, a magistrada envia um resumo da sentença para as partes envolvidas logo após a publicação no Tribunal.

Este resumo, no entanto, é feito de uma maneira a permitir que a decisão seja instantaneamente compreendida por todos que a lerem, em um tom muito mais popular.

“Pela natureza da vara, que é de Família, eu percebo que as partes ficam em dúvida ao receberem a sentença, mesmo eu tentando evitar a utilização de linguagem jurídica complexa”, explicou a juíza.

“Então, resolvi, ao final de todas as sentenças homologatórias, fazer um resumo ilustrado, tornando o Direito mais claro e compreensível às partes”, concluiu.