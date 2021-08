Retomada da Educação em Goiás

A vida está – aos poucos – voltando ao normal. Com o avanço da vacinação em Goiás, temos a oportunidade de projetar um futuro que caminhe cada vez mais perto para a vida normal que estamos acostumados. A Educação é um importante termômetro para isto e a decisão de retorno às aulas com a segurança da imunização mostra que estamos no caminho certo. Além de ser um gesto responsável por movimentar a economia em todo o Estado.

Por isto, destaco as ações desenvolvidas em várias frentes durante o período de suspensão das aulas e que permite que, agora, este retorno seja seguro, em melhores condições e com motivações para alunos e professores. Como deputado estadual, conquistei emendas que se tornaram investimentos em reformas de mais de 20 unidades escolares, na construção de duas novas escolas em Anápolis (há 20 anos a cidade não recebia uma nova escola estadual), superando a marca de R$ 16 milhões em investimentos.

Atuamos em consonância com o Governo de Goiás e com a Secretaria de Educação que passou os últimos dois anos equacionando dívidas, honrando compromissos e saneando as contas públicas. O resultado deste esforço chega agora com o anúncio do reajuste salarial com variações que vão de 4,52% a 7,20% para servidores da Secretaria de Estado da Educação. Um investimento em Educação que supera os R$ 160 milhões.

Além disto, celebramos junto ao governador Ronaldo Caiado e a secretária Fátima Gavioli o anúncio para o próximo dia 15 de outubro – Dia do Professor – a entrega de notebooks para os professores em sala de aula. Esta é uma ferramenta importante para aprimoramento e, ainda, para realização de pesquisas que vão impactar positivamente na qualidade das aulas.

Além disto, o anúncio de um calendário para a realização de um novo concurso público até o fim de 2022 é um alento para os profissionais da área que sonham com uma carreira no setor público. O concurso é a porta de entrada correta para a contratação de novos servidores e este é um sinal de mudança na gestão e no respeito com o dinheiro dos goianos.

Como um entusiasta da Educação, também destaco a criação de um benefício de R$ 500 destinado aos profissionais para custeio de despesas com estudos, além de aquisição de notebooks para todos os professores. O valor, que representa metade do salário mínimo, terá o poder de transformar o orçamento familiar de milhares de servidores, sobretudo aqueles que ganham salários menores, e que são os que mais precisam.

Todo este conjunto de ações em favor da Educação apontam o rumo da gestão estadual. Nós, representantes do povo de Goiás, não ficamos de braços cruzados. Seja no Executivo ou no Legislativo, atuamos na recuperação fiscal do Estado que permite que sejam concedidos reajustes salariais e uma série de pacotes de incentivos. Isto, também, sem descuidar dos investimentos que não poderia parar e as reformas e novas construções em toda a cidade de Anápolis na Educação Estadual são o exemplo claro disto.

Com este conjunto de boas notícias ganha a Educação de Goiás, através da motivação de professores, do incremento de novas ferramentas para uma melhor transmissão de conhecimento, de novos e melhores espaços físicos para o aprendizado e, ainda, ganha todo o setor produtivo. Afinal, investimentos em quaisquer áreas se desdobram em impactos na Economia: melhores salários aumentam o poder de compra e de consumo dos servidores, beneficiando a todo o comércio varejista e a Indústria. Este aquecimento econômico é outro importante sinal de que, enfim, conseguiremos superar estas dificuldades e retomar a nossa vida com uma nova esperança de futuro.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

