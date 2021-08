Motociata de Bolsonaro em Goiânia reúne centenas de apoiadores

A motociata do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reuniu centenas de pessoas nesta sexta-feira (27), em Goiânia.

Foi o primeiro ato como este na capital. A concentração foi realizada à tarde no estacionamento do antigo prédio do Aeroporto Santa Genoveva.

Bolsonaro chegou ao local de carro e, como de praxe, não usou máscaras. Antes de dar início à motociata, acenou e foi simpático com os apoiadores que estavam ali para vê-lo.

A agenda do presidente em Goiânia começou pela na manhã na solenidade de troca de comandante do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro.

“Uma das coisas que mais me conforta é saber que vocês existem”, disse Bolsonaro aos soldados. Ele estava acompanhado do governador Ronaldo Caiado (DEM) e o prefeito Rogério Cruz (Republicanos).