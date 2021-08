Vacinação em Anápolis nesta terça-feira (31) terá mais locais de aplicação e distribuição de senhas

A vacinação contra a Covid-19 continua nesta terça-feira (31) em Anápolis. O horário segue sendo das 08h às 16h.

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, poderão se imunizar na UniEVANGÉLICA ou na unidade do Arco-Íris.

Estudantes de 12 anos, de 12 a 17 anos com comorbidades, Transtorno do Espectro Autista, gestantes e puérperas cadastrados poderão se vacinar no antigo Cerest.

O cadastro permanece aberto para esses grupos no site: vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.

A segunda dose também está sendo aplicada, conforme a data marcada no cartão de vacinas. Os postos foram distribuídos de acordo com o imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou nesta segunda-feira (30) que 246.933 (63,09%) anapolinos já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, e 100.926 (25,77%) a segunda.

Os dados são contabilizados conforme a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é de 391.772 habitantes.

Confira os locais de vacinação desta terça-feira (31/08):

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos:

UniEvangélica (pedestres) – com senhas

Arco-Íris (pedestres) – com senhas

Gestantes, puérperas e adolescentes:

Antigo Cerest (pedestres)

(gestantes devem apresentar relatório médico para troca de imunizante na segunda dose)

Segunda dose (para pessoas que tomaram a primeira em Anápolis)

AstraZeneca

Banco de Leite (pedestres)

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Pfizer

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru)

CoronaVac

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

JK (drive-thru)