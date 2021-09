Saiba onde se vacinar em Anápolis com a 1ª e 2ª dose nesta quarta-feira (1º)

Nesta quarta-feira (1º), entre 08h e 16h, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) fará a aplicação da primeira dose em de 12 a 17 anos com comorbidades, Transtorno do Espectro Autista, gestantes ou puérperas.

Uma nova remessa deve ser entregue ao longo do dia para permitir a retomada de imunização de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos.

A aplicação da segunda dose, no entanto, segue normalmente nos postos de acordo com o imunizante. Veja todos os locais a seguir.

Primeira dose

Gestantes, puérperas e adolescentes:

Antigo Cerest (pedestres)

(gestantes devem apresentar relatório médico para troca de imunizante na segunda dose)

Segunda dose AstraZeneca

Banco de Leite (pedestres)

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEvangélica (pedestre)

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Arco-Íris (drive-thru)

Segunda dose Pfizer

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru)

Arco-Íris (drive-thru)

Segunda dose CoronaVac

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

JK (drive-thru)

Vale lembrar que a antecipação da segunda dose com intervalo mínimo de 28 dias para AstraZeneca e 21 para Pfizer é possível apenas nas seguintes situações: cirurgia eletiva, viagens para intercâmbio estudantil ao exterior e viagens programadas ao exterior.

Quem se enquadrar nesses quesitos deve enviar solicitação no e-mail [email protected] e foto dos documentos pessoais, do cartão de vacina constando a primeira dose e do comprovante de endereço. Também é necessário informar número de contato e anexar virtualmente os documentos comprobatórios como cópia da passagem aérea (em caso de viagem) e relatório médico para cirurgia.