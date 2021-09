Cantinho para chamar de lar: conheça a empresa que está ajudando goianos a realizarem o sonho da casa própria

“O padrão das famílias hoje em dia, está cada dia mais particular, existem famílias que são pais, mães e filhos; mães e filhos; até mesmo filhos que possuem quatro patas, ou muitas vezes alguns casais que nem querem ter filhos. Então, desde que entrei no ramo imobiliário, esse sempre foi meu objetivo, ajudar famílias a construírem um lar de acordo com sua necessidade e do jeitinho que sempre sonharam. Víamos que muitas pessoas compravam imóveis já prontos que não atendiam suas expectativas, ou contratando serviços separados e no final não atingindo a qualidade esperada. Então, aqui é possível que a pessoa projete, financie e já construa seu lar ”, diz Nayara Ramos, sócia e diretora da Construtora Integra.

Como funciona

De acordo com a empresária, é um processo muito rápido, fácil e simples. E o melhor, a pessoa só começa pagar a primeira parcela do financiamento, depois da casa construída.

O projeto é chamado de “chave na mão”. A pessoa, não precisa comprar uma casa já pronta, ela mesmo pode projetar junto com a empresa, de acordo com sua necessidade.

Independente do padrão, podendo ser feito ate mesmo para casas em condomínio fechado, variando assim de acordo com a necessidade e orçamento da família.

“A pessoa nos procura, passa sua necessidade, fazemos simulação do financiamento, procuramos lotes que cabem no orçamento, projetamos a casa, aprovamos o projeto na Prefeitura, encaminhamos o financiamento para aprovação do Banco e também construímos a casa para ela (caso ela deseje)”, detalhou Isabela Bento, sócia de Nayara e diretora da empresa.

Conforme a profissional, essa modalidade já e antiga, porém poucos profissionais sabem explorar de forma correta a facilidade oferecida pelo banco.

Para as empresárias, a ideia de se especializarem no ramo de financiamento, além de ser um total diferencial no mercado dos engenheiros, veio a partir de estudos feitos na Cultura Americana, onde os americanos tem o costume de não comprar nada a vista, sempre parcelam e utilizam dinheiro dos bancos.

“Dificilmente você vai ver um americano comprar algo a vista. Muitas vezes nem sabem o valor total do produto. Sempre dizem o valor da parcela, pois isso já e algo natural e muito incentivado pelo governo”, afirmou Nayara.

A Construtora Integra

A empresa foi projetada há 10 anos, ainda enquanto as duas sócias estavam cursando a faculdade.

Nayara Ramos é engenheira civil, natural da cidade de Anápolis, e possui especializações nas quais se destacam a de Avaliadora de Imóveis, credenciada no banco como avaliadora, Professora na PUC-GO, conselheira do Conselho de Engenharia de Anápolis, além de bagagem importante adquirida na Prefeitura de Anápolis, ajudando na implementação do Alvará Online, e autora da Cartilha de Obras de Anápolis.

Isabela Bento é engenheira civil. Morou muitos anos nos Estados Unidos e possui muita experiência. Também tem diversas especializações, como em Administração e Orçamento de obras. É credenciada como avaliadora de imóveis, tem vivência na elaboração de projetos complementares e na construção de obras Públicas e Privadas em todo estado.

Juntando a experiencia na parte burocrática e execução de obras, assim formou-se a equipe ideal para que você possa confiar seu sonho de projetar e construir seu lar.

Outros trabalhos

A Construtora Integra ainda ajuda outros engenheiros e empresas no ramo, prestando consultorias para grandes e pequenas empresários que estão iniciando em Anápolis e região.

Outro forte da empresa são os projetos para construtores de Anápolis, sendo a mesma parceira da ACAN – Associação de Construtores de Anápolis.

Devido a essa grande experiencia no ramo, a empresa adquiriu experiencia que facilita e agiliza todo processo, sem que o construtor precise sofrer com todos os processos demorados.

Facilitando a vida de quem trabalha com obras ou quer apenas construir e reformar a própria casa em Anápolis, a Integra conseguiu unir em um só lugar todos os serviços necessários do segmento.

O trabalho é dividido em consultoria, obras e reformas, projetos técnicos, regularização de imóveis e constituição de condomínios. Já a equipe conta com arquiteto e engenheiros civil, ambiental e de segurança do trabalho, além de assistente administrativo e advogado.

Os interessados em contratar algum serviço da Integra também não precisam se preocupar em buscar por outros profissionais que desenvolvam os projetos, pois possuem engenheiros especializados em cada área.

No local, é disponibilizado uma equipe completa com mestre de obras, pedreiro, eletricista, encanador, carpinteiro, gesseiro, pintor, vidraceiro, armador e serralheiro.

A Integra está localizada na Rua Vespaziano Batista, Galeria Berta Ramos, sala 2102, e atende de segunda-feira a sexta, das 08h às 18h. Apesar do horário fixo, a empresa também dispõe de atendimento personalizado.