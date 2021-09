Comitiva de caminheiros pró-Bolsonaro para Avenida Brasil

Uma comitiva de caminhoneiros passou pela principal via anapolina, a Avenida Brasil, neste domingo (05), acompanhados de muito barulho e acabou deixando o trânsito bastante lento.

Os trabalhadores saíram de Mato Grosso com destino final a Brasília, para a grande manifestação que ocorrerá no dia 07 de setembro.

Nos caminhões haviam diversas faixas em apoio ao voto impresso e ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A preocupação, no entanto, é que o Ministério Público já enviou na quarta-feira (25) uma recomendação aos comandantes-gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para que sejam adotadas medidas para “prevenir e, se for o caso, cessar o ato por meio da força”.

A principal manifestação será na capital do país, Brasília, onde Bolsonaro também estará. Entretanto, em diversos estados brasileiros também são esperados protestos contra e a favor do governo.

Em tempo

Anápolis também será uma das cidade que sediará esse evento, sendo um protesto em favor do presidente e o outro nomeado “Fora Bolsonaro Anápolis”.