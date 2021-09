Anápolis tem novo dia sem registros de mortes por Covid-19

Divulgado na tarde desta terça-feira (07) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o boletim informa que não houve óbito por Covid-19 em Anápolis nas últimas horas.

No entanto, mais 35 pessoas testaram positivo: 13 do sexo feminino e 22 do sexo masculino. As idades variam entre 3 e 81 anos.

Agora, a cidade soma 53.593 infectados, sendo que 50.817 já cumpriram a quarentena e podem se considerar curados.

Já a ocupação dos leitos de UTI não sofreram alteração na porcentagem, permanecendo em 21,51% em ocupação.

Os de enfermaria, sofreu um leve aumento e foi para 9,17%.