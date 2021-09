Calor aumentará ainda mais em Anápolis e sensação térmica pode ultrapassar os 40º C

Os últimos dias em Anápolis têm sido bastante quentes, mas os próximos serão ainda mais.

É o que mostra a projeção do Climatempo, uma das principais plataformas de acompanhamento meteorológico no país.

Até o próximo domingo (12), a temperatura máxima oscilará entre 32º C e 34º C.

Nos dias seguintes essa média subirá para 36º C e 37º C, mas quem mora em bairros menos arborizados e com mais concretos pode ter de enfrentar uma sensação térmica acima de 40º C.

A ausência de chuvas também piora a situação, pois derruba ainda mais a umidade do ar e aumenta os riscos à saúde.

É recomendado o uso de umidificadores e moderação na prática de atividades físicas.