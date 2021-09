Tiago Leifert vai deixar a TV Globo após o “The Voice Brasil”, anunciou a emissora em comunicado divulgado nesta quinta-feira (9).

Ele apresentará a décima temporada do ‘The Voice Brasil’ na TV Globo até o dia 23 de dezembro. Os novos apresentadores de 2022 do ‘Big Brother Brasil’ e do ‘The Voice Brasil’ ainda serão definidos.

Leifert entrou na Globo em 2008 e já comandou programas como “Central da Copa”, “Globo Esporte”, “The Voice Brasil” e “The Voice Kids Brasil”.

Desde 2017, apresentava o Big Brother Brasil. Em junho de 2021, com a saída de Faustão, ele assumiu as tardes de domingo da TV Globo até a estreia de Luciano Huck.

Leifert comandou o “Super dança dos famosos”, que foi vencido por Paola Oliveira e Leandro Azevedo.

Leifert chegou à Globo em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Depois, ele chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe do ‘Globo Esporte’, apresentador e foi o responsável pela mudança no formato do jornal.

Após chegar ao “The Voice” em 2012, ele assumiu o matinal “É de Casa” em 2015. Esteve à frente, ainda, da “Central da Copa” em 2010, 2014 e 2018 e comandou a primeira temporada da versão “Kids” do “The Voice”.

Em 2016, entrou no universo geek pela TV Globo com o “Zero 1”. E, em 2017, assumiu o “Big Brother Brasil”, tentando apresentado pela última vez em 2021.