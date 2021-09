Homem morre tragicamente tentando realizar pagamento em drive-thru do Mc Donald’s

Já imaginou passar por um drive-thru para comprar um simples lanche e acabar sendo vítima de um acidente fatal? Foi o que aconteceu com um homem, em uma unidade do McDonald’s, em Vancouver, no Canadá.

O caso, que está viralizando em todo o mundo e foi divulgado pelo jornal The Mirror, ocorreu na quarta-feira (08), por volta das 5h.

O que se sabe até o momento é que o cliente estava perto de realizar o pagamento do pedido quando teria deixado o cartão cair. Ele então desceu do carro para pegar o objeto, mas foi atingido pelo próprio veículo e ficou preso.

De acordo com a policial Tania Visintin, que atendeu a ocorrência, ele chegou receber todos os primeiros socorros, mas a situação era muito crítica e o óbito foi constatado. Toda a cena foi presenciada por funcionários e pela família, que estava no carro.

“Este é um cenário absolutamente doloroso. As pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de incidente acontecer, especialmente em seu local de trabalho. Eu diria que todos estão abalados”, afirmou Tania.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que buscam por câmeras de segurança e mais testemunhas para esclarecer como tudo aconteceu exatamente.