PM resgata jovem com grau severo de autismo em condições subumanas em Anápolis

Policiais militares precisaram ir até o Residencial Colorado, na região Norte de Anápolis, na noite desta quinta-feira (10), após receberem uma denúncia grave de abandono de incapaz.

No local, os agentes encontraram um rapaz de 21 anos em condições subumanas. Ele estava trancado dentro de um apartamento, vestia apenas uma camiseta, tinha fezes espalhadas por todo o corpo e aparentava estar sentindo fome.

Moradores afirmaram que é comum ver o garoto sozinho no imóvel e que a mãe estaria no mesmo condomínio, mas no apartamento de um namorado.

Durante uma rápida busca, os militares conseguiram localizar a mulher, que tinha sinais de embriaguez e revelou que o filho tem um grau severo de autismo e que está há cerca de 03 meses sem tomar o medicamento porque o pai abandonou a família e a deixou com várias contas atrasadas.

Apesar de relatos de vizinhos, que garantem que o jovem vive abandonado, gritando e em um ambiente insalubre, a mãe alegou ter deixado ele sozinho apenas enquanto ia ao Vapt-Vupt negociar dívidas e que não tinha com quem deixá-lo.

Afirmou também que os dois só estão conseguindo se alimentar nos últimos dias graças as doações de conhecidos e amigos.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado pela Polícia Civil. Já a vítima foi deixada sob os cuidados do Conselho Tutelar.