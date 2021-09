Destino de Isabella Freire pode estar bem próximo de ser definido

O destino de Isabella Freire, suspeita de matar o filho recém-nascido e ocultar o cadáver, colocando fogo em um lote baldio, no Residencial Cerejeiras, em Anápolis, pode estar perto de ser definido.

O Portal 6 apurou que as partes de acusação e defesa já fizeram as alegações finais no processo, que agora aguarda apenas uma sentença da Justiça para ser encerrado.

O promotor responsável pelo caso também pediu que Isabella se pronuncie em um Tribunal de Júri, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Além desses delitos, está em andamento ainda um outro inquérito que deverá responsabiliza-la pela tentativa falha de aborto, registrada logo no início da gestação dela.

A jovem segue presa preventivamente no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.