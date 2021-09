Há 10 anos, vereador de Anápolis prestava homenagem a Bin Laden

“Eu quero solicitar a Vossa Excelência, que nós façamos um minuto de silêncio em homenagem ao seu Deocleciano e ao Celinho da Rádio São Francisco e ao nosso companheiro Bin Laden, que também morreu”.

Há 10 anos, Anápolis virava manchete nacional após este tributo prestado na Câmara Municipal pelo então vereador do PR (hoje PL), Valmir Jacinto. À época, em maio de 2011, fazia poucos dias que o terrorista da Al-Qaeda havia sido morto no Paquistão.

Osama Bin Laden foi o responsável pelo comando do ataque às Torres Gêmeas de Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, que deixou cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos em uma colisão de dois aviões contra os edifícios do World Trade Center.

No mesmo dia, os terroristas sequestraram outros dois aviões comerciais. O primeiro foi lançado no Pentágono e deixou 184 mortos, e a última aeronave caiu na Pensilvânia, deixando 44 mortos.

Além da repercussão na mídia impressa, a homenagem prestada na Câmara de Anápolis também ganhou destaque na televisão.

Ao Jornal Nacional, da TV Globo, Valmir Jacinto tentou explicar a sua atitude dizendo ter sido um mal-entendido.

“Encontramos na sociedade pessoas que não contribuem e que ainda promovem infelicidade, promovem destruição, promovem um monte de sinistro, igual esse moço causou na nação mundial. Então, dentro desse contexto, a passagem dele para o outro lado é uma passagem que nós somos solidários em dizer para ele que hoje nós estamos livres de pessoas como esse no nosso meio, no meio da sociedade mundial”, disse ao noticiário.

O episódio também marcou o fim da carreira política de Valmir Jacinto que, após terminar aquele mandato, não conseguiu mais retornar à Câmara como vereador. No último pleito de 2020, por exemplo, recebeu apenas 466 votos disputando pelo PV.