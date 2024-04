Inteligência da SSPGO também aponta lobby político nos colégios militares para favorecer deputado Coronel Adailton

Parlamentar e a esposa, que deve ser candidata nas eleições deste ano, forma convidados para serem padrinhos de formatura das turmas de alunos

Pedro Hara - 10 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

Em meio ao escândalo que resultou no afastamento do coronel Luciano Souza Magalhães como chefe do comando do Ensino da Polícia Militar de Goiás, outros nomes são considerados peças-chave no desdobramento do esquema.

Um deles é o deputado estadual Coronel Adailton (Solidariedade). Documento ultra sigiloso da Superintendência de Inteligência Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-GO) que Rápidas teve acesso aponta favorecimento do parlamentar, assim como a esposa, Capitão Elizete, ao serem padrinhos de turmas da instituição- uma delas, em maio de 2023, do 3º turma do Ensino Médio do CEPMG Arlindo Costa, em Anápolis – considerando lobby político. Ela, inclusive, deve ser candidata nas eleições de 2024.

De quebra, em plena campanha eleitoral para o cargo de deputado, foram distribuídos panfletos nos colégios militares de Anápolis, com as fotos do Coronel Adailton e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

O mesmo teria ocorrido em grupos de WhatsApp dos referidos colégios. Em uma das mensagens é possível perceber um aluno da instituição ao fundo, com a calça social tradicional da instituição e os dizeres: “Olha isso […] bem que […] já tinham avisado que fariam dos CEPMG um ‘curral eleitoral’ – sem poder identificar o remetente.

A Rápidas entrou em contato com o Coronel Adailton, mas não obteve retorno.

*Colaborou Karina Ribeiro