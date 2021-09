Semusa confirma nova morte e mais 34 casos de Covid-19 em Anápolis

Anápolis teve uma morte e mais 34 casos de Covid-19 confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

As informações constam no boletim informativo da pasta divulgado neste sábado (11).

Segundo a Semusa, o perfil da vítima fatal é de uma mulher de 79 anos que faleceu no último dia 09. Mas o óbito só foi comunicado à pasta hoje.

Dos 34 casos novos, 16 se referem a pacientes do sexo feminino, com idade de 16 a 58 anos, e 18 do sexo masculino, de 17 a 73.

O acumulado conta com mais de 53.700, sendo que ultrapassa 1.600 a quantidade de vítimas fatais feitas pela doença.

Por outro lado, Anápolis já aplicou quase 380 mil vacinas (257.723 correspondendo a primeira dose ou dose única e 121.355 a segunda ou dose reforço).

Esta quantidade tem garantido que a ocupação de leitos de enfermaria e UTIs na cidade siga estável, na casa de apenas 10%.