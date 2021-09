Essas são as 5 raças de gatos mais afetuosos do mundo

Não podemos negar: os gatos possuem uma fama não muito boa. Há quem diz que são rudes e frios, e ainda há algumas crenças que dizem que eles significam falta de sorte ou maldição. Mas, a verdade é que eles são exigentes! Se você faz parte do íntimo deles, parabéns, você acaba de ganhar um dos mais fiéis de seus escudeiros, que sempre buscará carinho e afeto. Logo, foi pensando nisso, que trouxemos para você as 5 raças de gatos mais afetuosos do mundo, para você desmentir crenças negativas ou simplesmente adotar ou comprar um bichinho. Vem com a gente:

Persa

Você, certamente, deve conhecer o Garfield, o famoso gatinho que fez parte da nossa infância pertence a raça persa. Isso significa que são felinos descontraídos, que não se importam com as interações sociais e não estão à procura. São bichinhos carinhosos que vão dar muito amor e mimos a quem mora com eles.

Maine Coon

Originários do estado de Maine, nos Estados Unidos, estes são gatos pertencentes às raças grandes, chegando a pesar mais de 4 kg. E apesar do grande porte, eles são calmos e gentis. São perfeitos para famílias, pois não gostam da solidão.

Esfinge

Saindo dos filmes da Cleópatra, que retratavam a cultura do Egito, os gatinhos dessa raça possuem uma aparência única: não possuem pêlos nem bigodes. Isso significa que para quem optar em criar um terá uma dedicação maior para garantir a pele do felino saudável. Majestosos, esses gatos possuem muita personalidade e adoram uma companhia, com muito carinho.

Dobra Escocesa

Reconhecidos pelas orelhas dobradas em direção ao crânio, esses gatinhos são pra lá de fofos. Além disso, são muito sociáveis, quem quiser um gato dessa raça terá companhia garantida e muita lealdade.

Boneca de Pano

Essa raça é uma ótima opção para famílias, com crianças, pois são gatinhos brincalhões e muito dóceis. Conhecidos por sua beleza, esses gatos requerem muito cuidado e manutenção. Mas é a garantia de companhia e é uma das raças de gatos mais afetuosos do mundo.