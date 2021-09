Localizado motorista bêbado envolvido em acidente que matou motociclista em Anápolis

Já foi identificado e apresentado na Central de Flagrantes o motorista envolvido no acidente de trânsito que terminou com a morte de Bruno Bezerra, de 36 anos, neste domingo (12), na Avenida Nair Xavier Correia, no Jardim Alexandrina, bairro da região Norte de Anápolis.

O suspeito, que dirigia uma caminhonete, teria deixado o local sem prestar socorro logo após a grave colisão frontal que arrastou o motociclista por aproximadamente 20 metros.

À Polícia Militar, um outro homem informou ter recebido uma ligação do condutor, pedindo ajuda para tirá-lo da cena do acidente porque os populares queriam promover um linchamento contra ele.

Assim que os agentes souberam do falecimento da vítima, que chegou a ser socorrida e levada para o hospital, deram continuidade aos trabalhos de busca e localizaram o motorista, de 48 anos, dentro de casa.

De acordo com a corporação, foi possível constatar que ele estava embriagado no momento em que tudo aconteceu.

Como todos os acidentes que resultam em lesão corporal grave ou morte, o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), comandada pelo delegado Manoel Vanderic.