Novo colégio militar de Anápolis deverá beneficiar 10 bairros da região Leste

Anápolis terá, a partir da próxima segunda-feira (20), mais uma unidade do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG).

O CEPMG Senador Onofre Quinan será a quarta representação dos colégios militares no município, junto do Dr. Cézar Toledo, Gabriel Issa e Arlindo Costa.

A solenidade de oficialização será realizada na escola, localizada no Bairro de Lourdes, a partir das 08h, e contará com a presença do governador do estado, Ronaldo Caiado (DEM).

A Secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, e o Deputado Estadual Coronel Adailton são outras figuras públicas que têm presença confirmada na formalidade.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 400 mil na transformação da unidade em um CEPMG, que irá atender cerca de dez bairros na região Leste de Anápolis.

A expectativa é de que mais de 1 mil alunos sejam contemplados com vagas na nova versão do Senador Onofre Quinan.