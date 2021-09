O cantor Tiago Piquilo, nome artístico de Tiago Hércules da Silva, 37, foi anunciado na madrugada desta terça-feira (14) como participante de A Fazenda 13 (Record). Conhecido pela dupla Hugo e Tiago, ele chamou a atenção nos últimos tempos por revelar que fez uma cirurgia de aumento peniano.

Tiago foi o vencedor da terceira temporada do extinto programa Fama (Globo, 2002-2005). Durante o reality ele conheceu Hugo, com quem passou a formar dupla sertaneja. Juntos eles já lançaram sete álbuns, sendo o mais recente “Ao Vivo em Goiânia”, de 2018.

Em julho, ele tomou conta das rodas de conversa e redes sociais após anunciar que faria uma faloplastia, nome dado à cirurgia de aumento peniano. A coragem para divulgar algo de foro íntimo, que até mesmo anônimos hesitariam em compartilhar, veio do desejo de falar sobre o tema, que, nas palavras dele, “traz sofrimentos e tristeza para a vida de muitos homens e mulheres”.

“Desde quando fiz a operação, pensei em levar informações, na melhor intenção e quebrar, um pouquinho ao menos, desse tabu que disfarça muito preconceito”, argumentou o cantor na época ao F5. “Confesso que não vi problema algum e não me senti inferior em nada, já que tanto é feito com a evolução da medicina e procedimentos diversos que existem para ajudar as pessoas a se sentirem bem e felizes”.

Tiago conta que recusou diversos convites de emissoras de rádio e TV e também de portais de notícias para falar sobre a faloplastia, porque não queria que o assunto fosse banalizado, mas discutido de maneira leve, respeitosa e com a seriedade necessária. “Não tive a intenção de estimular promiscuidade ou incentivar coisas erradas. Nada disso”, pontua o músico.

Logo depois da cirurgia, ele anunciou que a cantora Tânia Mara, 38, havia terminado o namoro com ele. Os dois haviam se conhecido quando foram jurados do reality musical Canta Comigo (Record). “Imagina, você estar com um cara e do dia para a noite acordar com o nome envolvido em todas as matérias?”, comentou. “E o pior disso: as pessoas brincando, falando, zoando e levando para o lado completamente da brincadeira? É terrível.”

O cantor começou a carreira cedo. Aos oito anos já fazia apresentações em igrejas e em festivais da cidade de Fartura, a 357 quilômetros de São Paulo. Aos 17, quando ainda tentava fazer a carreira artística acontecer, foi surpreendido com um AVC sofrido pelo pai, que o levou a assumir os negócios da família, mas sem desistir do que mais gostava de fazer: cantar.

Três anos depois, a vida dele mudaria ao participar da terceira temporada do Fama (Globo), da qual sairia campeão. O detalhe importante é que essa foi a primeira edição do reality musical na qual os participantes que seguiriam na atração eram escolhidos pelo público.