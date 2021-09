Roberto determina a volta imediata da vacinação de adolescentes em Anápolis

O prefeito Roberto Naves (PP) determinou na noite desta quinta-feira (17) a volta imediata da vacinação de adolescentes, de 12 a 17 anos, em Anápolis.

A aplicação havia sido suspensa nesta quinta (16) após nota técnica do Ministério da Saúde solicitando a interrupção da imunização contra a Covid-19 para essa faixa etária.

“Fomos a primeira cidade do Estado a vacinar esta faixa etária. Hoje, já ultrapassamos os 80% de anapolinos imunizados com a primeira dose”, afirmou Roberto.

O prefeito destacou que Anápolis ficará ao lado da ciência, uma vez que os estudos comprovam que a vacina Pfizer pode ser utilizada para tranquilamente para proteção de adolescente.

“Neste momento, temos doses suficientes deste imunizante no estoque”, garantiu, lembrando que vários países do mundo também seguem com a vacinação desta faixa etária sem intercorrências.

“Portanto, temos totais condições de continuarmos a imunizar a faixa etária entre 12 e 17 anos, enquanto tivermos doses para isto. Vacina é segurança. Vacina é vida!”, frisou.

Confira os locais de vacinação desta sexta-feira (17) em Anápolis:

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Adolescentes de 12 a 17 anos

Antigo Cerest (pedestres)

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Ginásio Internacional (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Gestantes e puérperas

Antigo Cerest (pedestres)

Segunda dose (para pessoas que tomaram a primeira dose em Anápolis)

AstraZeneca

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Pfizer

Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Antigo Cerest (pedestres)

CoronaVac

JK (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)