Sicredi Celeiro Centro Oeste celebra 22 anos e reforça plano de expansão em Goiás

No ano de 1999 surgia a Sicredi Celeiro Centro Oeste, que neste mês de setembro comemora 22 anos de atuação. Desde então, a cooperativa cresceu e se desenvolveu criando novas oportunidades e construindo comunidades mais fortes, tanto em âmbito econômico, quanto social.

Atualmente, a marca conta com mais de 50 mil associados e está presente em 10 municípios goianos, além de 11 cidades no Mato Grosso do Sul.

Até 2023, o caminho escolhido para manter o ritmo de expansão passa essencialmente por Goiás, onde a marca projeta inaugurar novas agências nas cidades de Goianésia, Inhumas, Uruaçu, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Anápolis, Ceres e Rialma.

Conforme explica o presidente da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jaime Antônio Rohr, as cooperativas de crédito são instituições financeiras que estão nos locais em que os bancos tradicionais não chegam, colaborando com aqueles municípios menores.

Já nos grandes centros, elas equilibram o mercado tornando o nicho mais competitivo ao dar possibilidade de escolha para quem quer uma instituição financeira mais transparente, com tarifas mais acessíveis e principalmente, que a cada movimentação financeira, o associado participe proporcionalmente dos resultados da cooperativa.

“Para se ter uma ideia desse impacto, nas assembleias deste ano, referentes ao exercício de 2020, retornaram à conta poupança e cota capital dos nossos associados mais de R$ 11 milhões”, destaca o presidente da cooperativa.

Para Jaime, a data é motivo de alegria e comemoração. “Temos orgulho do trabalho desenvolvido até aqui. O crescimento regional proporcionado pelo cooperativismo de crédito é facilmente comprovado em números em diversas pesquisas. Porém, o mais importante é conhecer na prática tudo o que agregamos positivamente à vida das pessoas”, ressalta.