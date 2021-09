Jovem assassinado a tiros em Anápolis já foi identificado

A noite desta quinta-feira (16) terminou com o registro de mais uma morte violenta em Anápolis. Desta vez, o caso ocorreu no Jardim Esperança, bairro do extremo Sul da cidade.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 21h10, logo após receberem as informações de que um rapaz estava caído em via pública com sinais de disparos de arma de fogo.

Assim que os agentes chegaram no endereço, encontraram uma grande movimentação de pessoas e o primeiro trabalho foi de fazer todo o isolamento do local para preservar a cena do crime para a realização da perícia.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada e constatou o óbito, que ocorreu em decorrência de 05 tiros.

A vítima foi identificada como sendo Thiago Moura Correa de Brito, de 20 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha histórico criminal, mas os delitos não foram revelados.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e agora o caso segue para ser apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil.