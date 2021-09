Semusa informa que fará pagamento à cooperativa e não fechará Norma Pizzari

Desde a quinta-feira (16), um dos assuntos mais falados entre os anapolinos foi o suposto fechamento do Centro de Internação Norma Pizzari, que é referência na cidade nos cuidados de pacientes com Covid-19.

No mesmo dia, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) negou o fim dos atendimentos e alegou que alguns pacientes estavam sendo realocados para outras unidades por “trâmites normais da regulação”. Mesmo assim, a situação acabou ganhando novos desdobramentos.

Isso porque funcionários procuraram o Portal 6 e afirmaram que não só estão sendo dispensados da unidade, como também possuem duas folhas de pagamento em atraso.

Os profissionais de saúde sustentam que a Innmed, cooperativa responsável pela gestão do Norma Pizzari, se limitou apenas a justificar que não recebeu os repasses por parte da administração municipal e, por isso, ninguém havia recebido salário.

Internamente, inclusive, já existe uma movimentação de trabalhadores da unidade que querem se mobilizar para reivindicar o pagamento.

A reportagem entrou em contato com a Semusa e com a Innmed para comentar as dispensas e a falta de repasses.

Em nota, à pasta do município não reconheceu atrasos ou demissões, mas garantiu que fará o pagamento dos valores na próxima segunda-feira (20) e reafirmou que o centro de internação segue funcionando normalmente.

Já a cooperativa não atendeu as ligações e nem respondeu o e-mail enviado pelo Portal 6 solicitando o posicionamento.