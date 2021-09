Clínica tradicional de Anápolis abre vagas para contratar funcionários

Considerada pioneira em estética funcional e em pleno funcionamento desde 1999, a clínica OligoFlora está com vagas abertas para contratar funcionários.

As oportunidades são para recepcionista e auxiliar de limpeza. Interessados devem observar os requisitos exigidos em cada uma das funções.

Para recepcionista é necessário ter boa comunicação, informática básica e é desejável experiência na área.

Já para auxiliar de limpeza, a única exigência da empresa é que os candidatos já tenham experiência.

As pretensões salariais e benefícios ofertados não foram divulgados, no entanto, os interessados já podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Aqueles que ficarem com outras dúvidas ou desejarem obter mais informações, podem entrar em contato com a clínica através do Instagram @oligofloraanapolis.