Confira as vagas disponíveis nesta segunda-feira (20)

Nesta segunda-feira (20) informa o Sine Anápolis que 398 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

09 –Vagas para Açougueiro

01– Vaga para Afiador Manual de alicates

03 – Vagas para Alinhador de Direção

02 – Vagas para Atendente Balconista

02 – Vagas para Auxiliar de Escrituração Fiscal

01 – Vaga para Auxiliar de Mecânico Diesel

02 – Vagas para Auxiliar de Padeiro

02 – Vagas para Auxiliar Técnico na Mecânica de Máquinas

04 – Vagas para Barman

02 – Vagas para Carpinteiro

01 –Vaga para Chefe de serviço de transporte Rodoviário (Passageiros e Cargas)

02 – Vagas para Corretor de Imóveis

01 – Vaga para Desenhista de Páginas da Internet (Web Designer)

01– Vaga para Marceneiro

01 – Vaga para Mestre de Obras

01 – Vaga para Ordenhador na Pecuária

01 – Vaga para Orientador de Tráfego para Estacionamento

10 – Vagas para Soldador

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.