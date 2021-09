Grupo Rio Vermelho abre nova grande seleção para contratar em Anápolis

O Grupo Rio Vermelho, que conta com supermercados e centro de distribuição em Anápolis, está com uma grande seleção para contratar novos funcionários na cidade.

As oportunidades são para pedreiro, servente, analista de logística, vendedor, assistente de departamento pessoal, motorista/entregador, auxiliar geral, serralheiro e assistente contábil.

Especialmente para analista de logística é preciso ter graduação ou estar cursando Logística ou áreas afins, conhecimento em pacote office e disponibilidade de horário.

Para motorista/entregador é necessário CNH na categoria C e para assistente contábil é desejável conhecimento no sistema Winthor. Em todas as outras funções é preciso ter experiência.

Interessados nos cargos devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar o nome da vaga desejada no campo do assunto.

Aqueles que preferirem entregar o currículo presencialmente, devem se deslocar exclusivamente até a unidade de distribuição que fica na BR-153.