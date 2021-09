Por R$140 é possível fazer ecocardiograma em Anápolis e cuidar bem do coração

Não é nenhuma novidade que o coração está entre os mais importantes órgãos do corpo humano, afinal, é ele que bombeia sangue para que os nutrientes e oxigênio alcancem todas as células.

E para se levar uma vida saudável e com mais qualidade, o coração precisa ser bem cuidado e, principalmente, bem acompanhado.

Para isso, já existe uma série de exames que ajudam a verificar se está tudo bem. Dentre eles está o ecocardiograma, que nada mais é que um ultrassom do coração.

Esse é um exame feito por médico, que observa as características do órgão, como tamanho, espessura do músculo, capacidade de funcionamento, fluxo sanguíneo, além do estado dos grandes vasos, artéria pulmonar e aorta.

Em Anápolis, a Clínica Popular da Saúde, que é referência em bom atendimento e preços mais justos, oferece o ecocardiograma por apenas R$ 140.

E a melhor parte é que, para conseguir atender melhor as demandas do paciente, o exame pode ser realizado de segunda a sexta-feira.

Na unidade, os pagamentos também são facilitados e podem ser feitos pelo cartão de crédito, com condições diferenciadas que permitem parcelamento em até 10 vezes.

O ideal mesmo é nunca deixar o coração desamparado. Por isso, os interessados podem fazer agendamentos pelos telefones (62) 3324-8593 e (62) 9 9551-1193.