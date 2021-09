Com quadro de pneumonia, bebê de Anápolis morre em helicóptero a caminho do HUGOL

Transportada de helicóptero, uma bebê de apenas nove meses morreu a caminho do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (HUGOL), em Goiânia, na noite deste sábado (25).

O Portal 6 apurou que ela estava internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) com quadro de pneumonia e com sintomas gripais há quinze dias.

Durante a transferência, a criança teve uma parada cardiorrespiratória dentro da aeronave e não houve sucesso na reanimação.

O óbito dela foi confirmado por uma equipe médica do HUGOL após mais de uma hora de tentativas por parte dos socorristas.