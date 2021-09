Ex duvida de paternidade e estudante goiana viraliza ao fazer “chá revelação de DNA”

Uma estudante de enfermagem conquistou as redes sociais nos últimos dias depois de viralizar com um vídeo em que aparece realizando um “chá revelação de DNA”.

Vanda Ferreira Costa, de 38 anos, decidiu tomar a atitude após o antigo companheiro duvidar que o filho, que nasceu fruto do relacionamento, era realmente dele.

O caso ocorreu na última quinta-feira (24), na cidade de Palestina de Goiás, a 350 km de Anápolis, e o registro rapidamente tomou grandes proporções, já tendo sido visto por mais de 670 mil pessoas.

“A gente mora em uma cidade muito pequena. O pessoal ficava comentando que não era filho dele. Ficava falando que era filho de ‘tiquinho de um e tiquinho de outro’. Isso me machucava muito. Por isso gravei. Só não esperava que teria tanta repercussão”, contou a estudante ao G1.

De acordo com Vanda, as dúvidas da paternidade começaram a surgir quando ela estava grávida de 03 meses e havia acabado de romper com o pai do garotinho.

Depois, quando chegou ao oitavo mês, ainda foi acometida pela Covid-19 e precisou ser até levada para a UTI e passar por um parto de emergência.

Apesar das dificuldades, Vanda afirma que tudo está bem agora que conseguiu provar que esteve certa todo o tempo.

O objetivo dela, por causa dessa experiência, é servir de inspiração para outras mães que passam por situações semelhantes. Veja o vídeo: