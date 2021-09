Inscrições abertas para o vestibular de Medicina da UniEVANGÉLICA 2022/1, um dos melhores cursos do país

Estão abertas as inscrições para o vestibular do Curso de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, com início das aulas no 1º semestre de 2021.

Está é a grande oportunidade de estudar em uma das melhores instituições de ensino do país.

O curso de medicina da UniEVANGÉLICA também é um dos quatro melhores do Brasil, conforme o índice CPC/Enade do MEC.

Os vestibulandos e futuros médicos têm até o dia 1º de novembro de 2021 para se inscreverem, isso no caso de inscrição por boleto.

Quem pagar via cartão de crédito pode se inscrever até 03 de novembro de 2021.

As provas serão no dia 7 de novembro pelo site da UniEVANGÉLICA.

Em tempo

O curso de Medicina da UniEVANGÉLICA atingiu nota máxima no MEC e se tornou um dos melhores do país.

Desde o início da vida acadêmica, os estudantes têm acesso ao que há de mais moderno em termos de laboratórios e ensino prático, fazendo com que a instituição prepare médicos e médicas com excelência para o mercado de trabalho.