Como conseguir até R$ 1.000 pelo Caixa Tem no novo programa do Governo Federal

O Governo Federal lançou Crédito Caixa Tem, uma modalidade de empréstimo 100% digital para pessoas de baixa renda. Em resumo, o dinheiro poderá ser solicitado por cerca de 100 milhões de clientes diretamente pelo celular. Além disso, os valores variam de R$ 300 a R$1 mil. Mas, como conseguir até R$ 1.000 pelo Caixa Tem?

Primeiramente, o programa faz parte das celebrações dos Mil Dias de Trabalho e das entregas do governo Jair Bolsonaro (sem partido). Com isso, serão duas linhas de crédito, a Caixa Tem Pessoal e a Caixa Tem para o Seu Negócio com taxas de juros de 3,99% ao mês e pagamento em até 24 vezes.

Vamos lá, para você entender bem a atualização cadastral e a solicitação do crédito, sujeito à aprovação, estarão disponíveis de forma escalonada aos clientes que têm contas digitais no Caixa Tem. Isso, conforme o mês de aniversário. Logo, a partir desta segunda-feira (27) a opção está disponível para quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro.

Por outro lado, a abertura de conta no aplicativo Caixa Tem para novos usuários será possível a partir do dia 8 de novembro, também de forma escalonada considerando o mês de nascimento.

Opções de crédito no Caixa Tem

No geral, as duas linhas de crédito estão sujeitas à análise de risco de crédito. De acordo com a Caixa, o prazo para análise após o pedido é de até dez dias.

À medida que no Crédito Caixa Tem Pessoal, o cliente pode usar no que precisar, inclusive em despesas pessoais, como pagamentos de dívidas. No Crédito Caixa Tem para o Seu Negócio, pode ser usado, por exemplo, para pagar fornecedores, contas de água, luz, internet, aluguel e compra de matérias-primas ou mercadorias para revenda.

Como conseguir até R$ 1.000 pelo Caixa Tem

Inicialmente, o Caixa Tem é uma plataforma bancária que permite receber e movimentar recursos financeiros por meio de conta digital. Entre os produtos e serviços do Caixa Tem estão pix e transferências, cartão de débito virtual e consulta a benefícios sociais

Antes de tudo, fazer a atualização cadastral é fundamental para ter acesso ao crédito. Em seguida, o cliente deve atualizar gratuitamente o aplicativo do Caixa Tem pelo Google Play ou Apple Store. E só assim entrar no aplicativo e selecionar a opção para atualizar o cadastro. Inclusive, no processo de atualização será preciso digitalizar o documento de identidade e mandar uma foto tipo selfie do usuário.

Por fim, com o cadastro atualizado, a conta passa de Poupança Social Digital Caixa para Poupança Digital +. Assim, ao clicar na opção Crédito Caixa Tem será possível solicitar o empréstimo. Quando aprovado, as parcelas estarão creditadas na Poupança Digital +.