Governo Federal disponibilizará até R$ 3 mil em crédito para usuários do Caixa Tem

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, deu mais detalhes de como será o programa de crédito do Governo Federal oferecido aos usuários do Caixa Tem.

Em entrevista à TV Brasil, ele explicou que o valor disponibilizado poderá variar entre R$ 500 e R$ 3 mil com prazo de até 24 meses para começar a pagar.

A contratação ficará liberada no próprio aplicativo a partir de setembro, quando as regras serão anunciadas pelo banco público.

O Caixa Tem é utilizado para o recebimento de pagamento de programas sociais e expectativa é alinhar a oferta de recursos com o fim do pagamento do auxílio emergencial.

“A gente vai conjugar o final do auxílio emergencial com o começo do programa de microcrédito para 30 milhões de pessoas”, explicou Pedro Guimarães.

“Nós conjugar com dois grupos: o grupo que vai receber o Bolsa Família, este grupo não tem condição de pagar, então é uma transferência de renda, e o grupo que tem condição de pagar ”, completou.