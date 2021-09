Ex-integrantes do Encrenca fecham contrato com a Band após deixar a RedeTV!

A Band anunciou nesta segunda-feira (27) que fechou contrato com os humoristas Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos. O quarteto era conhecido por comandar o programa Encrenca, que foi exibido até o último domingo (26) pela RedeTV!.

O acordo, assinado nesta tarde, tem validade a partir de 1º de outubro. No novo canal, os comediantes vão comandar um programa “voltado para toda a família” com exibição nacional, em princípio aos domingos, e com estreia prevista para novembro.

“Sempre tivemos o sonho de trabalhar na Bandeirantes, e hoje estamos realizados. Estou feliz demais. Mais feliz que o Marcos Mion”, afirmou Tatola Godas, líder da trupe, fazendo referência ao apresentador que trocou a Record pela Globo neste ano.

O diretor-geral de Comercialização do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Cris Moreira, também comemorou a chegada dos humoristas. “O novo produto traz para as noites de domingo um formato com uma linguagem jovem, multiplataforma e com excelentes oportunidades para marcas que querem falar com a família brasileira, através de um conteúdo de extrema relevância e moderno”, afirmou.

O Encrenca repete assim a história do Pânico na TV, humorístico que fez fama na RedeTV! e migrou para Band anos depois. Ambos os humorísticos tinham bons índices de audiência e sucesso comercial acima da média na emissora de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho.

Segundo a assessoria de imprensa da RedeTV!, o Encrenca vai seguir na programação, sem interrupções. Porém, não foi divulgado quem estará à frente da atração a partir do próximo domingo (3).

“A RedeTV! agradece aos companheiros de uma parceria bem-sucedida e feliz por sete anos e deseja sucesso em seus novos desafios profissionais. Muitas novidades serão anunciadas para o Encrenca nos próximos dias”, diz em nota a emissora.