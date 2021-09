Santa Casa de Goiânia pode virar alvo de CPI na Assembleia Legislativa de Goiás

O presidente da comissão de saúde da Assembleia Legislativa (Alego), Gustavo Sebba propôs a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar plano de trabalho e prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.

Até o fechamento da sessão ordinária desta terça-feira (28), o tucano já havia conseguido as assinaturas dos colegas Alysson Lima (Solidariedade), Major Araújo (PSL), Humberto Teófilo (PSL), Zé Carapô (DC), Cláudio Meirelles (PTC).

Ao todo, contando com o próprio propositor da investigação, são necessários 14 votos pela abertura da CPI. Essa quantidade representa um terço dos integrantes da Casa.

Em junho, após receber as denúncias, os membros da Comissão de Saúde da Alego foram à Santa Casa.

“Na visita, conversamos com pacientes, profissionais e, claro, com a direção da Santa Casa.

Eles não tinham condições de responder a todos os questionamentos ali e pediram para que a comissão encaminhasse um ofício com as dúvidas”, contou Gustavo Sebba à reportagem do Portal 6.

Segundo o deputado, as respostas foram inconsistentes, reforçando os indícios de que a Santa Casa não consegue cumprir o plano de trabalho previsto pelo convênio com o Estado.

“Temos muitos indicativos de que a gestão é precária, sem planejamento, sem controle de estoque, sem informatização”, diz.

O deputado acredita que, por ser um assunto suprapartidário, não terá dificuldades em conseguir reunir as assinaturas.

”Eu sou a favor, mas não sei se conseguirá todos os votos, porque esse lance de CPI sempre é visto como algo de oposição”, diz um dos parlamentares favoráveis, Major Araújo.