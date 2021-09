Defesa de ginecologista preso em Anápolis entra em ação e já conta com testemunhas para ajudá-lo

A defesa do ginecologista Nicodemos Júnior Estanislau Moraes, preso nesta quarta-feira (29) em Anápolis, entrou em ação e se pronunciou sobre as acusações envolvendo o médico.

Os advogados alegam que ainda não tiveram a íntegra dos autos, mas que já conta com pacientes que se prontificaram a prestar depoimentos a favor do profissional.

O Instituto da Mama, local onde Nicodemos foi detido pela Polícia Civil (PC), o Ânima Centro Hospitalar e o Conselho Regional de Medicina (Cremego) também se posicionaram sobre o caso.

Abaixo, as respectivas notas:

Defesa

A Defesa do médico Dr. Nicodemos Júnior Estanislau Morais, informa que só teve bacesso em algumas peças do inquérito policial em Delegacia, no momento da oitiva do médico, sendo que até o presente momento a defesa não teve acesso aos autos processuais na íntegra.

Até onde a defesa teve acesso ao inquérito consta somente o simples exercício profissional do médico Dr. Nicodemos, especialista em ginecologia, o médico em nenhum momento realizou qualquer tipo de procedimento médico com cunho sexual.

Importante frisar que dezenas de pacientes do Dr. Nicodemos ligaram para familiares do médico assustadas com o acontecimento e se prontificando em prestar depoimentos em favor do profissional. Em outras palavras a defesa não visualizou nenhuma irregularidade nos atendimentos do Dr. Nicodemos.

No entanto, o Dr. Nicodemos recebe com tranquilidade qualquer ato investigatório sobre sua atuação como médico ginecologista, desde que os atos sejam feitos com imparcialidade e isenção de ânimos.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Gonçalves Martins

Advogado Criminalista – OAB/GO 27.725

Instituto da Mama

Tendo em vista a matéria veiculada hoje (29/09/2021), neste jornal e demais imprensa e reportagens inerentes ao caso publicado em relação à denúncia do profissional liberal o Dr. Nicodemos Junior Estanislau Morais, que o mesmo não possui nenhum vínculo com nosso estabelecimento; digo, Instituto da Mama de Anápolis, atendendo de forma autônoma como locação de uma de nossas salas por alguns períodos da semana.

Esclarecemos que o Instituto da Mama de Anápolis, desconhecendo o fato que envolve o nome do profissional, foi também surpreendido pela matéria em pauta.

Que diante da denúncia, também espera pela elucidação dos fatos que considera gravíssimos, acreditando como sempre no poder jurídico, e que jamais coadunamos e aceitamos tais atos assim praticados.

Ora visto, pelos fatos apresentados, expomos também nosso repúdio e indignação, nos colocando ao dispor e assim dizer que jamais aceitaremos tal comportamento e práticas por quaisquer profissionais dentro do nosso estabelecimento, prezando como sempre pelo atendimento respeitoso, ético e profissional a todos os nossos pacientes que nestes 17 anos de prestação de serviços temos realizado.

Ânima Centro Hospitalar

O Ânima Centro Hospitalar repudia qualquer ato que atente contra a dignidade das pacientes e informa que nunca foi notificado sobre situações de assédio. O médico Nicodemos Junior Estanislau Morais atuou no centro médico do hospital, tendo sido contratado de forma terceirizada por uma operadora de saúde.

Cremego

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) tomou conhecimento de denúncias contra o médico ginecologista e obstetra Nicodemos Júnior Estanislau Morais (CRM/GO 12.053) após divulgações feitas hoje, 29 de setembro, pela Polícia Civil. O Cremego vai apurar o caso e a conduta do médico no exercício profissional.