Confira as vagas disponíveis nesta quinta-feira (30) em Anápolis

Nesta quinta-feira (30) informa o Sine Anápolis que 448 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

01 – Vaga para ­Administrador

06 – Vagas para Ajudante de Carga e Descarga

03 – Vagas para Assistente de vendas

10 – Vagas para Auxiliar de Cozinha

03 – Vagas para Auxiliar de mecânico de autos

01 – Vaga para Auxiliar Técnico de Refrigeração

01 – Vaga para Bobinador Eletricista

04 – Vagas para Churrasqueiro

01 – Vaga para Contador

02 – Vagas para Corretor de imóveis

04 – Vagas para Mecânico

09 – Vagas para Motofretista

02 – Vagas para Operador de Empilhadeira

01 – Vaga para Operador de pá Carregadeira

03 – Vagas para Pintor de Automóveis

01 – Vaga para Projetista de Móveis

02 – Vagas para Serigrafista

06 – Vagas para Técnico de Segurança do Trabalho

05 – Vagas para Trabalhador Rural

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.