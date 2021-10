A comemoração de uma desistência que não aconteceu e os planos de Deus

No dia 15 de novembro 2020 aconteceu as últimas eleições para vereador. Fui candidato pela primeira vez e eleito graças ao voto dos anapolinos, a quem agradeço de coração.

Hoje, no dia do vereador, quero dividir com vocês os bastidores dessa decisão, já que para muitos, inclusive a mim inicialmente, era um projeto que poderia e pode prejudicar o que construí na vida profissional nos últimos 14 anos. Profissão que me deu independência financeira, longe da vida pública, evitando polêmicas num momento político tão polarizado que vivemos.

Tenho dois amigos envolvidos comigo em um projeto social de Educação, que prepara dezenas de pessoas. Quando surgiu o convite para eu ser candidato, dividi com eles. De pronto, foram contrários e com argumentos pertinentes. Afirmaram que essa escolha poderia colocar em risco o projeto. Acatei feliz a nossa decisão em grupo e marcamos um churrasco para celebrarmos a desistência.

Um deles foi contaminado pelo novo coronavírus e adiamos nossa confraternização. Passado o período de tratamento, os dois me procuraram e para minha surpresa mudaram de opinião e concordaram com a minha candidatura. Marcamos novamente o churrasco, mas agora para celebrarmos a possível disputa eleitoral. Comemos muito dessa vez!

Hoje, com quase 300 dias de mandato, tenho a convicção do que está escrito na Bíblia: “Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar (…)”. Nesse dia alusivo, quero levar a todos, especialmente aos colegas vereadores, essa mensagem. O “querer” e o “realizar” não é nosso! Não depende de mim e nem dos meus amigos churrasqueiros. Se sincronizados e partindo de Deus, o ilógico se torna lógico, o improvável acontece e o “realizar” se concretiza.

Seguirei firme, focado e convicto em Servir e deixa um legado!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.