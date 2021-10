As duras palavras de Leandro Ribeiro para os vereadores que querem antecipar eleição na Câmara

Chamou a atenção a contundência das palavras que Leandro Ribeiro (PP) usou na entrevista que concedeu à Rádio Manchester, nesta quinta-feira (30), para comentar as investidas de vereadores do baixo clero em querer antecipar a eleição de uma nova Mesa Diretora da Câmara — que regimentalmente só pode ocorrer em 2023.

Mais ácido do que o comum, o presidente do Poder Legislativo anapolino lembrou que isso foi feito na Câmara de Goiânia como “moeda de troca” para permitir que o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) aumente o valor do IPTU na capital.

“Nós estamos na 19ª Legislatura e isso nunca aconteceu [aqui]”, protestou. Para ele, essa história deixará a imagem do parlamento local ainda mais desgastada.

“Na minha opinião, essa antecipação de uma eleição cuja a próxima Mesa Diretora irá assumir dois anos após a eleição traz um desgaste à [essa] Casa de Leis. Nós teríamos que fazer um projeto de resolução e teria que ser aprovado por 2/3 da Casa, num mínimo de 16 vereadores. Então, eu acho que isso fere o nosso regimento, fere os princípios do Legislativo e atrapalha a função do vereador, que é fiscalizar e legislar pela cidade”, avaliou.

A seção Rápidas do Portal 6 apurou que esse número já teria sido atingido ao longo do dia e bancadas inteiras como a do MDB, Avante, Republicanos e DEM assinaram o requerimento para forçar a votação.

Agora, Leandro Ribeiro quer convocar uma reunião com o intuito de demover os mais entusiastas dessa proposta.

“Eles estão preocupados em quem vai sentar na próxima mesa diretora em vez de estar fiscalizando obras que estão acontecendo, questões sanitárias, questões da saúde, e ainda o momento pandêmico em que nós estamos vivendo”, criticou.

Ouça a íntegra da entrevista