Bolsonaro convoca Guedes e Lira para saber o que fazer com o preço dos combustíveis

Em busca de uma tentativa para diminuir as altas nos preços dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)e o Ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniram na manhã desta sexta-feira (1°) para debater o tema e buscar tratativas.

Após a reunião, o Presidente da Câmara afirmou em uma rede social que irá passar o final de semana pensando em soluções para a redução dos preços dos combustíveis dos automóveis.

“Em reunião agora com o presidente Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes para discutirmos não somente o preço dos combustíveis como a pauta da economia. Como eu disse aos líderes, passaremos o final de semana em conversas e tratativas”, publicou no Twitter.

Desde quarta-feira (08), Lira tem conversado com outros líderes de base do Governo sobre propostas para conter o avanço dos aumentos. Entre as ideias, está a criação de um fundo e uma unificação da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

“Com todo gás, seguimos na luta pela redução nos preços dos combustíveis, mas já temos decisões práticas”, afirmou.