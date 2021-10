Jovem taca fogo na casa do namorado após ficar sabendo que poderia estar sendo traída

Desconfiada da traição do namorado, uma mulher de 23 anos ateou fogo na casa onde ele morava, em Senador Canedo.

Segundo a Polícia Militar, a jovem estava na casa de uma amiga consumindo bebida alcoólica e por ciúmes resolveu ir a casa do namorado. O incêndio começou quando a mulher ateou fogo no colchão do namorado.

O fogo rapidamente se espalhou e consumiu toda a residência. Por sorte, o namorado não estava na residência na hora do incêndio.

Os bombeiros foram chamados pelos vizinhos. Enquanto aguardavam o socorro, os populares tentaram conter as chamas jogando baldes de água na residência.

A autora do incêndio foi presa em flagrante pelo crime de “causar incêndio expondo perigo à vida, integridade física ou patrimônio”. A pena é de três a seis anos.