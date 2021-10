É assustadora a quantidade de drogas apreendida pela CPE em Itumbiara

Um carro rebaixado por conta de excesso de peso e andando em alta velocidade chamou a atenção de policiais dos serviços de inteligência neste domingo (03), na região de Itumbiara, cidade do extremo Sul do estado.

A suspeita era que houvesse droga no veículo e, por isso, rapidamente uma mega operação foi montada com a participação de helicópteros do Grupo de Patrulhamento Aéreo (Graer) e equipes da Companhia de Policiamento Especializado.

O Hyundai HB20 estava vindo de Minas Gerais, pela BR-452, quando foi abordado. Nesse momento, o condutor aumentou ainda mais a velocidade para tentar fugir.

Quando finalmente conseguiram parar o carro, os policiais verificaram que havia uma enorme quantidade de maconha acondicionada em formato de tabletes dentro do porta-malas.

Ao ser entrevistado pelos militares, o rapaz, de 31 anos, disse que levaria a droga para Anápolis.

Durante a revista, um detalhe comprometeu ainda mais o suspeito. Um talão de água revelou o endereço completo de onde havia saído o carregamento.

De imediato, as viaturas se deslocaram à residência localizada em Uberlândia (MG).

Lá, quem abriu a porta da casa foi um homem de 39 anos, que apontou onde estavam mais 200 tabletes de maconha.

Ambos foram levados para a Central de Flagrantes de Itumbiara e autuados por tráfico de drogas, crime inafiançável no Brasil.