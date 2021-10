O ator Caike Luna, que lutava contra um câncer desde abril, morreu aos 41 anos. A informação foi confirmada pela atriz Katiuscia Canoro.

“É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão”, disse Canoro, amiga do artista nas redes sociais.

Luna havia iniciado o tratamento contra contra o Linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático – o mesmo que acometeu o ator Reynaldo Gianecchini. Em publicação nas redes sociais, em abril, o ator falou sobre o tratamento. E também contou que havia perdido o pai para a covid-19.

Caike atuou em humorísticos como “Zorra Total”, da Globo, e muitos outros no Multishow, como “Baby Rose”, “Treme e Treme” e “Xilindró”.

O ator não perdeu o bom humor nem mesmo durante o tratamento contra o câncer. Ele publicou, em maio, uma foto careca e fez graça com a queda de cabelo em decorrência da quimioterapia.

Personalidades da classe artística lamentaram a morte de Caike Luna. Lilia Cabral e Marcos Veras disseram ter ficado tristes com a notícia. Tatá Werneck publicou uma foto do amigo.

“Muito triste pela sua partida. Um beijo imenso na sua mãe. Em seus grandes amigos. Na sua família. Que Deus proteja e ampare. E tenha misericórdia de todos nós”, disse a apresentadora do “Lady Night” no Instagram.