Morte de transexual com tiro na cabeça: duas versões do crime que chocou Goiás

Um empresário, de 37 anos, foi preso em Rio Verde, no Sudeste goiano. O homem, que não teve o nome divulgado, é suspeito de matar uma mulher transexual de 29 anos, com um tiro na cabeça.

O crime chocante ocorreu no dia 16 de setembro, mas o empresário só foi preso na sexta-feira (1º). Apesar do suspeito ter confessado matar a vítima, duas versões dos fatos ainda intrigam os policiais que investigam o caso.

Câmeras de segurança de locais próximos do crime devem ajudar a Polícia Civil (PC) na apuração dos fatos

O delegado Adelson Canedo, responsável pelas investigações do crime, afirmou que a vítima foi identificada como Alessandra.

De acordo com a PC, o empresário alegou que parou seu veículo para pedir informações. Então um grupo de transexuais entrou no carro sem a autorização do empresário e o roubaram.

Depois da prisão do empresário ser efetuada, ele afirmou aos policiais que foi rendido pelas transexuais que o obrigaram a dirigir até um posto de gasolina abandonado.

No local, segundo o homem, eles iriam comprar drogas com o dinheiro dele. Posteriormente, ele afirma que deixou as transexuais no local de origem. Após uma discussão, o empresário atirou.

A versão relatada pelas amigas da vítima, que estavam no local, é diferente.

As testemunhas afirmaram que o empresário havia contratado um programa, que não aconteceu. Querendo o dinheiro de volta, o homem efetuou o disparo. Alessandra teve o rosto atingido e não resistiu.

O empresário está preso e aguarda a audiência de custódia.