Inscrições abertas para mais de 9 mil vagas nos colégios militares de Goiás

Já estão abertas as inscrições para as mais de 9 mil vagas para os colégios da Polícia Militar (PM), em Goiás.

As candidaturas podem ser feitas até o dia 29 de outubro pelo site do GR8, plataforma de ensino utilizada pelas unidades de ensino.

As vagas serão destinadas para os turnos matutino, vespertino e noturno para alunos do 6° ano do ensino fundamental até o 3° ano do ensino médio em 61 colégios de 46 municípios goianos.

As unidades de ensino da PM, com as de Anápolis e Goiânia, são reconhecidas pela educação de excelência e altos índices de aprovações em vestibulares.

O processo de seleção se dá por sorteio, previsto para ocorrer entre os dias 08 e 12 de novembro pelo canal do Comando de Ensino no Youtube.

Para mais informações, consulte o edital.