O que já se sabe sobre o corpo carbonizado encontrado dentro de carro em Goiânia

O caso de um veículo totalmente destruído intriga a Polícia Civil de Goiânia. Isso porque, no banco de trás do carro foi encontrado um corpo completamente carbonizado.

O modelo Hyundiai HB20 foi encontrado na manhã desta quinta-feira (07), na Avenida São Domingos, no Jardim Liberdade, em Goiânia.

Ao começarem as investigações, foi percebido que havia um corpo completamente carbonizado na traseira do veículo. Segundo a PC, embora ainda a identidade não tenha ainda sido revelada, a suspeita é de que seja do filho da dona do carro – em que o documento está registrado.

Isso porque ele não foi encontrado e teria pedido o veículo emprestado ao irmão para ir a uma festa, já que próprio estava no conserto.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) e mais detalhes podem ser repassados a qualquer momento.