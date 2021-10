Veja os filmes que estão em cartaz nos cinemas de Goiânia, Aparecida e Anápolis no final de semana

O final de semana está chegando e por que não curtir aquele cineminha? Toda quinta-feira, aqui no Portal 6, você fica sabendo dos filmes que estão em cartaz nas salas mais próximas de você.

Para quem gosta de filmes de espionagem, a mais nova aventura do agente 007 chegou as telonas. Sem Tempo Para Morrer está disponível em todos os cinemas de Goiânia, Aparecida e Anápolis.

Os fãs das aventuras derivadas de histórias em quadrinhos têm um prato cheio para curtir nas telonas. Dois longas vão animar os admiradores da Marvel. Venom: Tempo de Carnificina também pode ser assistido em todos os cinemas das três cidade. Já o longa Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis ainda está em cartaz no Buriti e Goiânia Shopping.

Para os amantes de terror, nos cinemas de Anápolis ainda dá para assistir A Casa Sombria. O longa está disponível tanto no Cinemais quanto no Cineprime.

A criançada também não pode deixar de curtir Ainbo – A Guerreira Amazona, que pode ser achado em todas as salas. O disputado Patrulha Canina: O Filme estão no Kinoplex e Cinemark em Goiânia. Em Aparecida também, no Movecom.